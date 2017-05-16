Вспышка гепатита А зафиксирована в Европе

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Вспышка гепатита А зафиксирована в 13 странах Европы. Как сообщает Report, с июня 2016 года зарегистрированы 674 случая заболевания.

Cлучаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании и Швеции.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.