Всемирный день йоги отметили в Шабране

Посольство Индии в Азербайджане провело очередное мероприятие, посвященное международному дню йоги.

Посольство Индии в Азербайджане провело очередное мероприятие, посвященное международному дню йоги.

Как сообщает Report, на этот раз оно прошло в отеле Шабране.

"По дороге в Шабран мы проехали через Бешбармаг, что значит 5 пальцев. Пять составляющих легло в основу и сегодняшнего мероприятия", - заявил в своем выступлении посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан.

Гостям на презентации рассказали про традиционную индийскую медицину аюрведа, занятия йогой, которые позволяют создать гармонию тела и духа, физического, ментального и духовного здоровья.

Затем на открытом воздухе все приняли участие в сеансе йоги.

После была представлена программа традиционных песен и танцев Северо-восточной индийской провинции Ассам.

Музыканты рассказали, что прибыли сюда из Туркменистана, где также выступили в Ашхабаде.