О нас

Всемирный день йоги отметили в Шабране

Всемирный день йоги отметили в Шабране Посольство Индии в Азербайджане провело очередное мероприятие, посвященное международному дню йоги.
Здоровье
18 июня 2023 г. 18:24
Всемирный день йоги отметили в Шабране

Посольство Индии в Азербайджане провело очередное мероприятие, посвященное международному дню йоги.

Как сообщает Report, на этот раз оно прошло в отеле Шабране.

"По дороге в Шабран мы проехали через Бешбармаг, что значит 5 пальцев. Пять составляющих легло в основу и сегодняшнего мероприятия", - заявил в своем выступлении посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан.

Гостям на презентации рассказали про традиционную индийскую медицину аюрведа, занятия йогой, которые позволяют создать гармонию тела и духа, физического, ментального и духовного здоровья.

Затем на открытом воздухе все приняли участие в сеансе йоги.

После была представлена программа традиционных песен и танцев Северо-восточной индийской провинции Ассам.

Музыканты рассказали, что прибыли сюда из Туркменистана, где также выступили в Ашхабаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şabranda Ümumdünya Yoqa Günü qeyd olunub

Самое читаемое

ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi