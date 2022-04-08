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Всемирный банк представил предложения Министерству здравоохранения

Всемирный банк представил предложения Министерству здравоохранения В рамках сотрудничества между правительством Азербайджана и Группой Всемирного банка (ВБ) сегодня в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем программы ВБ по развитию человеческих ресурсов по Южному Кавказу Ахм
Здоровье
8 апреля 2022 г. 18:26
Всемирный банк представил предложения Министерству здравоохранения

В рамках сотрудничества между правительством Азербайджана и Группой Всемирного банка (ВБ) сегодня в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем программы ВБ по развитию человеческих ресурсов по Южному Кавказу Ахметом Левентом Йенером.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что совершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для Азербайджана.

В ходе встречи представители Всемирного банка представили предложения по развитию в нашей стране цифрового здравоохранения в рамках проекта "Оценка экосистемы цифрового здравоохранения в Азербайджане: подготовка национальной информационной стратегии здравоохранения Азербайджана на 2022-2026 годы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankı Səhiyyə Nazirliyinə təkliflər verib

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