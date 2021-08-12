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Всемирно известные азербайджанские врачи проводят медосмотр ветеранов войны в Баку

Всемирно известные азербайджанские врачи проводят медосмотр ветеранов войны в Баку При организационной поддержке Министерства здравоохранения Азербайджана и Фонда "YAŞAT" всемирно известные азербайджанские врачи по собственной инициативе проводят медицинский осмотр ветеранов Отечественной войны.
Здоровье
12 августа 2021 г. 13:30
Всемирно известные азербайджанские врачи проводят медосмотр ветеранов войны в Баку

При организационной поддержке Министерства здравоохранения Азербайджана и Фонда "YAŞAT" всемирно известные азербайджанские врачи по собственной инициативе проводят медицинский осмотр ветеранов Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, с 12 по 14 августа профессор неврологии Копенгагенского университета (Дания), президент Международного общества головной боли Масуд Ашина, доцент Медицинской школы Гарвардского университета (США), директор Центра головной боли в Бостоне Саид Ашина, научный сотрудник Центра головной боли и неврологии Копенгагенского университета Хаган Ашина проводят плановое медицинское обследование и лечение участников Отечественной войны.

Отметим, что профессор Масуд Ашина, долгие годы живущий вдали от Азербайджана, никогда не забывал свою Родину. Распоряжением президента Ильхама Алиева Масуд Ашина назначен членом Попечительского совета Фонда "YAŞAT".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya şöhrətli azərbaycanlı həkimlər Bakıda qaziləri müayinə edirlər

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