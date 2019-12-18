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Всемирно известный азербайджанский врач приехал в Баку

Всемирно известный азербайджанский врач приехал в Баку
© Report / Firi Salim

Проживающий в Дании азербайджанский врач, председатель Международного общества головной боли (The International Headache Society) Мессуд Ашина, который недавно был удостоен денежной награды в 5,3 миллиона евро от престижного датского Фонда Лундбека, приехал в Баку.

Как передает Report, он принимает участие в конференциях Недели неврологии Азербайджана в Баку.

Датский Фонд Лундбека наградил шестерых ведущих неврологов мира, включая проживающего в Дании азербайджанского врача М.Ашина. Общая сумма денежных наград составила 232 миллиона кронов (более 30 миллионов евро).

Мессуд Ашина родился в 1965 году в Баку. Учился в Азербайджанском государственном медицинском университете. В настоящее время он является профессором неврологии и старшим советником в Копенгагенском университете. В то же время является руководителем Датского центра лечения головных болей и неврологии и Центра исследований мигрени у человека.

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