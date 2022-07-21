Все ветераны должны пройти психологические тесты и реабилитацию

Со дня окончания Отечественной войны прошло почти два года. После окончания боевых действий Министерство труда и социальной защиты населения регулярно публикует новости об оказании психологической помощи семьям шехидов, участников войны и членам их семей.

Со дня окончания Отечественной войны прошло почти два года. После окончания боевых действий Министерство труда и социальной защиты населения регулярно публикует новости об оказании психологической помощи семьям шехидов, участников войны и членам их семей. В последнее время случаются неприятные инциденты, связанные с ветеранами войны.

Психолог Тариель Фазилоглу рассказал Report, что для выявления характера психологической травмы, полученной участником войны, необходимо провести глубокую психологическую диагностику.

По его словам, диагностика проводится как с помощью бесед, так и с применением специальных тестов: "То, что наблюдается в поведении ветеранов, объясняется посттравматическим стрессом. Все это нужно проверить. Как минимум 24-30 сеансов необходимо на нейтрализацию психологической травмы человека, прошедшего через войну. Такие психологические травмы не проходят полностью, их можно только нейтрализовать. Однако если у пациента наблюдаются панические атаки, обсессивно-компульсивное расстройство, деградация личности, ценностей, различные расстройства личности, то количество необходимых сеансов возрастет".

Психолог отметил, что у ветеранов и участников войны наблюдается не вьетнамский, а послевоенный синдром: "Просто есть разные модели послевоенного синдрома. В Америке это вьетнамская модель, в России - афганская, в Европе - югославская, "арабская весна" в арабском мире, карабахская модель в Азербайджане. Люди об этом не знают, поэтому называют все вьетнамским синдромом".

Говоря о мировом опыте взаимодействия с участниками войны, психолог отметил, что нужны статистические данные этих лиц, база данных: "Все участники войны должны пройти психологическое тестирование. На основании тестов и полученных данных те, кто находится в наиболее тяжелом состоянии, должны быть незамедлительно привлечены к психологической реабилитации. Наряду с реабилитацией должны быть реализованы программы социального обеспечения, самозанятости. Необходимо уделять особое внимание их материальному благополучию, чтобы проблемы могли быть решены".