Многомиллиардные инвестиции в инновации и технологии: все ради будущего без табачного дыма

В швейцарском городе Невшатель в Центре исследований и разработок компании Philip Morris International (PMI) состоялась восьмая ежегодная конференцию Technovation.

В швейцарском городе Невшатель состоялась восьмая ежегодная конференция Technovation, посвященная ключевой роли инноваций, технологий и науки в обеспечении будущего без курения.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Центре исследований и разработок компании Philip Morris International (PMI).

Генеральный директор PMI Яцек Ольчак в своем выступлении отметил необходимость использования всего потенциала инноваций и научно обоснованной политики в рамках коллективных усилий по ликвидации курения.

По его словам, научные и инновационные подходы к проблеме табакокурения станут более эффективными по сравнению с принимаемыми по сей день мерами и помогут добиться десятикратного снижения смертности, связанной с курением.

"По статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете около 1,1 млрд курящих людей. В большинстве стран, несмотря на очень активную просветительскую работу и регулирующие или запрещающие меры правительств, количество курильщиков не уменьшается. Эксперты и в дальнейшем не прогнозируют резкого снижения, а значит, эти меры сегодня уже не так эффективны", - сказал он.

Ольчак заявил, что глобальная миссия PMI предложить альтернативу тем, кто не хочет полностью отказаться от никотина: "Если вы не курите, ни в коем случае не начинайте; если курите, бросайте; если не можете или не хотите бросить, то замените на менее вредную альтернативу".

Вице-президент по международным коммуникациям и взаимодействию PMI Томмазо Ди Джованни подчеркнул, что инновации вначале сопровождаются скептицизмом, но со временем их принимают как должное.

"Джордж Кейли установил принципы авиации в 1799 году, которые были реализованы гораздо позже. Нильс Болин изобрел ремень безопасности в Volvo в 1959 году, но поначалу их не воспринимали всерьез. Теперь они обязательны практически везде и, конечно, принимаются как должное. Открытость страны к инновациям и осведомленность о преимуществах бездымной продукции могут иметь огромное значение. Когда люди наделены правильной информацией, они делают правильный выбор", - сказал Ди Джованни.

На панельных обсуждениях старший вице-президент по внешним связям PMI Христос Харпантидис и президент европейского региона компании Массимо Андолина отметили огромное значение открытости стран к инновациям и осведомленности обществ о преимуществах бездымной продукции.

В этом плане, Швеция была отмечена как яркий пример успеха стратегий снижения вреда. Несмотря на то, что в прошлом 49% шведских мужчин были постоянными курильщиками, страна значительно снизила уровень курения во многом за счет того, что позволила им перейти на продукты со значительно меньшими рисками - снюс, никотиновые подушечки (традиционный бездымный табак) и другие бездымные альтернативы, такие как вейпы и нагреваемый табак. Благодаря лучшему регулированию альтернативных табачных изделий, сегодня в Швеции курят лишь 5,6% людей.

В ходе конференции была отмечена необходимость крупных вложений в усовершенствование бездымных продуктов. В частности, за предыдущие 10 лет общие инвестиции PMI в разработку технологий, проведение научных исследований и в производство уже превысили 12 млрд долларов и продолжают расти.