​Все пострадавшие в результате пожара жилого здания в Бинагадинском районе выписаны домой

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Все 33 человека, пострадавшие в результате пожара в Бинагадинском районе, выписаны домой".

Об этом Report сообщил заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра №1 Азер Магсудов.

По его словам, последний больной, получавший здесь лечение, был выписан из больницы вчера: "В отделении токсикологии в настоящее время не остался ни один человек, который пострадал во время пожара в этом здании".

Завотделением добавил, что никаких проблем со здоровьем выписанных домой больных нет: "Выписанные домой больные находятся под наблюдением участковых врачей по месту их проживания. В связи с этим, министерство здравоохранения дало соответствующие поручения Главному управлению здравоохранения Баку. По рекомендации Главного управления участковые врачи часто посещают этих людей на дому и ведут их обследования. Эти данные собираются и в случае возникновения необходимости с нами ведутся консультации, по результатам чего принимается соответствующее решение по оказанию им необходимой медицинской помощи".

Напомним, что в результате пожара в 16-этажном здании, произошедшего 19 мая в Бинагадинском районе Баку, погибли 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние дети, более 50 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.