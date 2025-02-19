Все пострадавшие в авиакатастрофе самолета AZAL выписаны из больницы

Все пострадавшие в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), проходившие лечение в Yeni Klinika, выписаны.

Все пострадавшие в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), проходившие лечение в Yeni Klinika, выписаны.

Как сообщили Report в больнице, последняя пациентка, перенесшая операцию и находившаяся в отделении реанимации, переведена в Центр медицинской реабилитации для продолжения лечения.

Ранее двое пациентов были выписаны на амбулаторное лечение, а еще один пострадавший, по собственному желанию переведенный в Балакянскую центральную районную больницу, также выписан домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В больнице отметили, что состояние здоровья каждого пациента, направленного на амбулаторное лечение, находится под контролем участковых врачей по месту жительства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По данным предварительного отчета, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.