Врожденный порок сердца повышает риск развития тяжелых форм коронавируса

У носителей врожденного порока сердца на 25% чаще развиваются тяжелые формы коронавирусной инфекции, и они в 1,5 раза чаще умирают от нее, чем другие носители SARS-CoV-2.

У носителей врожденного порока сердца на 25% чаще развиваются тяжелые формы коронавирусной инфекции, и они в 1,5 раза чаще умирают от нее, чем другие носители SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

"Собранные медиками сведения указывают на то, что 54% изученных нами пациентов с врожденным пороком сердца попали в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19, тогда как это произошло лишь с 43% других больных. Это указывает на необходимость обязательного использования масок и обязательной вакцинации для данной категории пациентов", - говорится в сообщении.

Для ответа на вопрос способствуют ли различные формы врожденного порока сердца развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции, ученые проанализировали статистику, которую собирали медицинские службы всех штатов во время первых двух волн пандемии.

В общей сложности за это время медики США зафиксировали свыше 235 тыс. случаев развития средних и тяжелых форм COVID-19, требовавших госпитализации пациентов. В их число вошло около четырех сотен больных, страдавших от различных вариаций врожденного порока сердца.

Как оказалось, врожденный порок сердца крайне негативно влиял на шансы выживания пациентов. Его носители на 25% чаще имели тяжелые формы коронавирусной инфекции и попадали в реанимацию, на 60% чаще нуждались в подключении к аппарату искусственного дыхания и примерно в 1,5 раза чаще умирали от COVID-19.