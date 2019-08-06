​Вредно ли пальмовое масло для организма человека?

Параллельно с развитием здравоохранения растет и число заболеваний в мире. Несмотря на достигнутые успехи, медицина все еще бессильна перед некоторыми болезнями. Люди связывают возникновение некоторых видов заболеваний с загрязнением окружающей среды и плохим качеством продуктов питания. Ученые и медики до сих пор не могут сойтись во мнении, ломая голову над происхождением масел, столь необходимых в ежедневном рационе питания. В составе многих пищевых продуктов присутствует пальмовое масло. Вредно ли оно для организма человека?

В ответ на запрос Report, направленный в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, было отмечено, что влияние пальмового масла на организм человека является предметом широких дискуссий во всем мире, но до сих пор научно не доказано его негативное влияние на здоровье: "Для обработки используется цедра и косточка плодов пальмового дерева. Полученное масло используется в технических целях или в быту. В технических целях его применяют в производстве косметической продукции и в изготовлении мыла, а в быту его используют в кулинарии. Пальмовое масло, предназначенное для использования в быту, вредно при нагревании до 200 градусов, однако это распространяется и на другие виды масел - сливочное или растительные. Применение в быту масел, предназначенных для технических целей, опасно для здоровья человека. Пальмовое масло, предназначенное для бытового применения, частенько используется в кулинарии, и нет никаких научных обоснований его вреда для здоровья человека".

В Агентстве подчеркнули, что в Азербайджане нет ограничений для использования данного масла по назначению: "Это масло используется в приготовлении различных кондитерских изделий, мороженого и сладостей. В целом, пальмовое масло является одним из широко используемых масел в пищевой промышленности. Продажа масла, в составе которого присутствует пальмовое, но предлагаемое покупателям как сливочное, запрещено ввиду нарушения прав потребителей”.

Профессор Адиль Гейбулла отметил Report, что продаваемое в Азербайджане сливочное масло не отвечает никаким стандартам: "На самом деле, употребляемые нами сливочные масла - это масла, доведенные по вкусовым качествам до сливочного. Примером тому являются пальмовое и различные виды растительных масел. Данный вопрос поднимался неоднократно, однако структуры, контролирующие рынок масел, решительно опровергают это. Для доказательства нужно иметь специальную лабораторию. Общеизвестно, что в результате чрезмерного нагревания, масла выделяют канцерогенные вещества. Оседая, они утолщают стенки сосудов, вызывая сердечно-сосудистые заболевания. Рост онкологических заболеваний упирается в вопрос питания, часть которого составляют масла. Нужно быть очень внимательным при выборе масел, поскольку они вызывают зависимость у людей".