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Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа

Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа.
Здоровье
12 февраля 2021 г. 19:00
Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа

Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ.

Специалисты рассмотрели данные о случаях госпитализации, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге - районах с большим населением и высоким уровнем коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в больнице, чем пациенты, госпитализированные с гриппом. Кроме того, смертность среди заболевших коронавирусом оказалась выше в 3,5 раза.

Авторы исследования полагают, что эти различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом и будут стираться по мере выработки коллективного иммунитета к COVID-19.

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