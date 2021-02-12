Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа

Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа.

Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ.

Специалисты рассмотрели данные о случаях госпитализации, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге - районах с большим населением и высоким уровнем коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в больнице, чем пациенты, госпитализированные с гриппом. Кроме того, смертность среди заболевших коронавирусом оказалась выше в 3,5 раза.

Авторы исследования полагают, что эти различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом и будут стираться по мере выработки коллективного иммунитета к COVID-19.