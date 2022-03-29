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Врачи спасли заразившуюся COVID-19 беременную женщину, бежавшую из Украины в Азербайджан

Врачи спасли заразившуюся COVID-19 беременную женщину, бежавшую из Украины в Азербайджан Врачи Клинического медицинского центра в Баку спасли жизни заразившейся COVID-19 беременной женщины, вынужденной покинуть Харьков, где она проживала, из-за российско-украинского конфликта, и с трудностями добравшейся до Азербайджана за 9 дней, и ее младен
Здоровье
29 марта 2022 г. 11:27
Врачи спасли заразившуюся COVID-19 беременную женщину, бежавшую из Украины в Азербайджан

Врачи Клинического медицинского центра в Баку спасли жизни заразившейся COVID-19 беременной женщины, вынужденной покинуть Харьков, где она проживала, из-за российско-украинского конфликта, и с трудностями добравшейся до Азербайджана за 9 дней, и ее младенца.

Как сообщает Report, акушер-гинеколог центра Шола Сафарова сообщила, что операция кесарева сечения была рискованной, однако жизни матери и ребенка удалось спасти.

Она отметила, что у беременной на 38-й неделе наблюдалась тяжелая преэклампсия (повышение кровяного давления, осложнение при беременности). Кроме того, у матери, имевшей рубец на матке (состояние после операции консервативной миомэктомии), также наблюдался преждевременный разрыв плодных оболочек: "Несмотря на рискованность операции, нам удалось спасти жизни матери и ребенка. Родилась девочка весом 3500 гр. Состояние матери вызывало беспокойство, поэтому она находилась под наблюдением врачей. Сейчас обе чувствуют себя хорошо, поэтому выписаны домой".

Беременная женщина 1985 г.р. 17 марта была размещена в КМЦ. В течение 24 часов оставалась угроза жизням матери и ребенка, в связи с чем было принято решение срочно провести операцию кесарево сечение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan təxliyə olunan hamilə COVID-19-a yoluxduğundan təcili əməliyyat olunub

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