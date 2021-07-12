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Врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую

Врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую Высокое артериальное давление, которое вызывает гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки.
Здоровье
12 июля 2021 г. 00:56
Врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую

Высокое артериальное давление, которое вызывает гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Express со ссылкой на врачей американской медклиники.

При возникновении сильной боли в груди или головной боли, которая сопровождается спутанностью сознания или ухудшением зрения, то врачи настоятельно рекомендует вызвать скорую помощь.

Среди прочих тревожных признаков медики подчеркивает тошноту и внезапно возникшую беспочвенную тревогу. В число наиболее ярких симптомом возникновения гипертонического криза входят одышки и судороги. При гипертоническом кризе человек нуждается в немедленной госпитализации для последующего лечения с использованием пероральных или внутривенных препаратов, отмечается в статье.

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