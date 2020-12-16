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Врачи рассказали, сколько яиц можно есть в день

Врачи рассказали, сколько яиц можно есть в день Врачи объяснили, сколько на самом деле яиц в день можно есть без вреда для организма
Здоровье
16 декабря 2020 г. 03:39
Врачи рассказали, сколько яиц можно есть в день

Врачи объяснили, сколько на самом деле яиц в день можно есть без вреда для организма.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, медики предупреждают, что рацион питания только из этого продукта приведет к нездоровой потере веса и недостатку необходимых питательных веществ.

По мнению специалистов, в день допустимо есть максимум два яйца, лучше – в первой половине дня.

Злоупотребление этим продуктом может привести к повышению уровня холестерина и лишнему весу. При этом одно яйцо на завтрак даст чувство сытости на долгое время. Также они помогают ускорить обмен веществ.

Эксперты рекомендуют есть яйца в вареном виде: так они не содержат масла и лишнего жира. Дополнять продукт можно овощами, салатами и фруктами. Кроме того, помимо яиц врачи советуют есть нежирное мясо.

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