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Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд "Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд".
Здоровье
12 декабря 2020 г. 08:23
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

"Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд".

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

"Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена", - сказала Белова.

По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. "Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее", - добавила она.

В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения.

"Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет - и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", - подчеркнул он.

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