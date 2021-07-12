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Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа.
Здоровье
12 июля 2021 г. 08:54
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа.

Как передает Report, об этом говорится на сайте British Heart Foundation.

Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:

- Возникла внезапно и усиливается;

- Распространяется на руки, спину, шею или челюсть;

- При появлении одышки или ухудшении самочувствия.

Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.

К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

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