Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа.
Как передает Report, об этом говорится на сайте
Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:
- Возникла внезапно и усиливается;
- Распространяется на руки, спину, шею или челюсть;
- При появлении одышки или ухудшении самочувствия.
Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.
К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.