Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа.

Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа.

Как передает Report, об этом говорится на сайте British Heart Foundation .

Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:

- Возникла внезапно и усиливается;

- Распространяется на руки, спину, шею или челюсть;

- При появлении одышки или ухудшении самочувствия.

Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.

К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.