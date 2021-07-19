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Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара

Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови.
Здоровье
19 июля 2021 г. 02:15
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара

Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови.

Как передает Report, об этом написала газета Daily Express со ссылкой на специалистов британской медицинской клиники.

По словам медиков, диабетический синдром жесткой руки - это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.

В материале отмечается, что при заболевании скованность в пальцах сначала возникает в мизинце, но со временем может распространиться на всю руку. Кожа, как подчеркивают медики, может ощущаться как утолщенная или даже восковая.

Чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае больному рекомендуется обратиться к врачу.

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