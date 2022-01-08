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Врач назвала самые распространенные симптомы омикрон-штамма

Врач назвала самые распространенные симптомы омикрон-штамма Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды
Здоровье
8 января 2022 г. 11:08
Врач назвала самые распространенные симптомы омикрон-штамма

Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс.

По ее словам, болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения.

При этом, она отметила, что для сдерживания распространения омикрон-штамма власти должны учитывать еще три симптома, часто встречающихся и при простуде: "Тот факт, что при 75 процентов новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее", — отметила доктор.

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Версия на азербайджанском языке “Omikron” ştamının əsas əlamətləri açıqlanıb
Версия на английском языке Doctor names most common symptoms of omicron strain

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