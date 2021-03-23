Врачи перечислили причины постоянных головных болей

Врачи рассказали, с чем могут быть связаны постоянные головные боли.

Врачи рассказали, с чем могут быть связаны постоянные головные боли.

Как передает Report, недуг может быть связан с повышенным давлением, а у пожилых людей — с развитием глаукомы.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, головную боль также провоцируют стресс, перенапряжение и недосып.

«Поэтому очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — предупредила Ярцева.

Она рекомендовала в качестве профилактики делать регулярные массажи и гимнастику. А для срочного избавления от головной боли помогут нестероидные противовоспалительные препараты.

В свою очередь, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева заявила, что болевые ощущения способно вызывать переохлаждение, которое грозит воспалением тройничного (лицевого) нерва.

«Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки. Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — добавила Алексеева.

Кроме того, специалист обратила внимание, что такие вредные привычки, как частое употребление фастфуда, энергетиков, алкоголя, а также курение, могут привести к головной боли.