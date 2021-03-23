О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врачи перечислили причины постоянных головных болей

Врачи перечислили причины постоянных головных болей Врачи рассказали, с чем могут быть связаны постоянные головные боли.
Здоровье
23 марта 2021 г. 05:15
Врачи перечислили причины постоянных головных болей

Врачи рассказали, с чем могут быть связаны постоянные головные боли.

Как передает Report, недуг может быть связан с повышенным давлением, а у пожилых людей — с развитием глаукомы.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, головную боль также провоцируют стресс, перенапряжение и недосып.

«Поэтому очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — предупредила Ярцева.

Она рекомендовала в качестве профилактики делать регулярные массажи и гимнастику. А для срочного избавления от головной боли помогут нестероидные противовоспалительные препараты.

В свою очередь, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева заявила, что болевые ощущения способно вызывать переохлаждение, которое грозит воспалением тройничного (лицевого) нерва.

«Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки. Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — добавила Алексеева.

Кроме того, специалист обратила внимание, что такие вредные привычки, как частое употребление фастфуда, энергетиков, алкоголя, а также курение, могут привести к головной боли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müntəzəm baş ağrılarının səbəbləri açıqlandı

Новости партнеров

Самое важное

Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi