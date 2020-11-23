Врачи перечислили ошибки при сдаче теста на СOVID-19

На результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб

Вирусологи рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию, передает Report со ссылкой на РБК.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Ромашенко отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста на COVID-19 могут привести и другие действия пациента.

"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы", — предупредила вирусолог.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Арановский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.