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Врачи перечислили ошибки при сдаче теста на СOVID-19

Врачи перечислили ошибки при сдаче теста на СOVID-19 На результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб
Здоровье
23 ноября 2020 г. 09:32
Врачи перечислили ошибки при сдаче теста на СOVID-19
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Вирусологи рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию, передает Report со ссылкой на РБК.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Ромашенко отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста на COVID-19 могут привести и другие действия пациента.

"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы", — предупредила вирусолог.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Арановский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.

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Версия на английском языке What causes false-positive COVID-19 results
Версия на азербайджанском языке Həkimlər COVID-19 testindən keçərkən yol verilən səhvləri açıqlayıb

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