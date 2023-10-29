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Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале

Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале Ученые из Университета Бата выяснили, что риск серьезных травм, связанных с большинством видов спорта и физических упражнений, в том числе и традиционно считаемых опасными, включая занятия в тренажерном зале или езда на велосипеде, чрезвычайно мал.
Здоровье
29 октября 2023 г. 04:26
Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале

Ученые из Университета Бата выяснили, что риск серьезных травм, связанных с большинством видов спорта и физических упражнений, в том числе и традиционно считаемых опасными, включая занятия в тренажерном зале или езда на велосипеде, чрезвычайно мал.

Как передает Report, исследование, которое показывает, что польза активности перевешивает риски, опубликовано в журнале Injury Prevention.

Авторы проанализировали данные пациентов, получивших серьезные травмы из-за физической активности. Они обнаружили, что в период с 2012 по 2017 год британцы получили в общей сложности 11 702 травмы.

Был изучен 61 вид спорта и других видов физической активности. Занятия фитнесом (бегом, гольфом, танцами и упражнениями с отягощениями) реже всего приводили к травмам.

Среди наиболее популярных видов спорта самым травмоопасным оказался футбол, а среди всех изученных активностей — автоспорт, конный спорт и планеризм. Они приводили к сотням травм на 100 тысяч занимавшихся.

Хотя никакая физическая активность не является полностью безопасной, вероятность серьезной травмы чрезвычайно низка по сравнению со множеством преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия, получаемых от активного образа жизни, заключили ученые.

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