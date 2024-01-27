Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника

Врачи Королевского университета Суррея (Великобритания) опробовали вакцину от рака кишечника на пациентах в Великобритании и Австралии.
Как передает
Лечение препаратом предполагает введение трех доз лекарства с интервалом в две недели. По мнению врачей, это "натренирует" иммунную систему бороться с раком. В случае успеха это может устранить необходимость в операции по удалению опухоли, а также предотвратить рецидивы рака в будущем.
"Мы думаем, что вакцина полностью избавит всех 44 пациентов от рака на второй и третьей стадиях. Сегодня существуют препараты, которые могут воздействовать на раковые клетки, но людям приходится принимать их всю жизнь. Наша вакцина может быть более эффективной и удобной", — отметили медики.
Испытание препарата проводится подразделением клинических испытаний Cancer Research UK. В случае успеха исследователи уверены, что в течение двух лет он может быть лицензирован для использования в клиниках.