Врачи обнаружили белок, который помогает раку кожи распространяться по телу

Ученые выявили белок, который способствует распространению по телу меланомы.

Ученые выявили белок, который способствует распространению по телу меланомы.

Как передает Report, статья об этом опубликована в Nature Cell Biology .

Меланома - самый распространенный рак кожи, который отличается способностью эффективно метастазировать в другие органы человека. В ходе исследования ученые заставили клетки меланомы мигрировать через поры в искусственной мембране, которые были меньше размера их ядра. Для исследования отобрали клетки двух типов - агрессивные и не агрессивные. Агрессивные клетки были взяты из места метастазирования у пациента с меланомой, а менее агрессивные - из исходной или "первичной" опухоли того же пациента.

Чтобы метастазировать, раковые клетки должны отделиться от первичной опухоли, переместиться в другую часть тела и начать там расти. Однако плотное окружение опухоли делает это физически трудным для раковых клеток. В первую очередь, движения клетки ограничены наличием сравнительно жесткого ядра внутри.

Визуализация, проведенная после экспериментов по миграции, показала, что агрессивные клетки могли двигаться через поры более эффективно, чем менее агрессивные, формируя выпуклости на краю ядра - своеобразные "пузырьки". Генетический анализ клеток меланомы показал, что агрессивные клетки, сформировавшие пузырьки, содержали более высокие уровни белка LAP1, который находится внутри мембраны, окружающей ядро.

Ядерная оболочка связана с ядром и, как выяснилось, белок LAP1 ослабляет эту связь, позволяя ядерной оболочке выпячиваться и образовывать "пузырьки", которые делают ядро ​​более жидким. В результате раковые клетки могут протискиваться сквозь щели, которые иначе бы их остановили.

Авторы работы надеются, что эта информация позволит разработать более эффективную терапию против меланомы.