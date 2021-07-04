О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса

Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса Российский пульмонолог Алексей Никишенков и другие эксперты назвали проявления "дельта"-варианта индийского штамма коронавируса
Здоровье
4 июля 2021 г. 02:30
Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса

Российский пульмонолог Алексей Никишенков и другие эксперты назвали проявления "дельта"-варианта индийского штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам врача, инфекция часто вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта: именно на этот симптом стали жаловаться заболевшие.

Никишенков рассказал, что обычно медики не знают, каким штаммом заразился пациент, поскольку исследования на подвид коронавируса не проводят.

Однако врач отметил, что с распространением «дельта»-варианта индийского штамма COVID-19 пациенты стали жаловаться на диарею и боли в животе. "Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия", — подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
30 июня 2021 г. 13:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi