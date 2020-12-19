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Врачи назвали особенности кашля при COVID-19

Врачи назвали особенности кашля при COVID-19 У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля.
Здоровье
19 декабря 2020 г. 23:22
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19

У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля.

Как передает Report, об этом сообщил портал BGR со ссылкой на медиков.

Доктор медицины Нейт Фавини отмечает, что вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 в большинстве случаев является сухим, непродуктивным, то есть не сопровождается отхождением мокроты.

Согласно нескольким исследованиям, более 60% пациентов с коронавирусом имеют сухой кашель, а примерно 33% пациентов сообщают о кашле, который вызывает выделение слизи.

При этом даже в случае отсутствия подозрения на коронавирус надо пройти тестирование, добавила специалист.

Как уточняют другие медики, сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими симптомами COVID-19.

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