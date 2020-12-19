Врачи назвали особенности кашля при COVID-19

У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля.
Как передает Report, об этом сообщил портал
Доктор медицины Нейт Фавини отмечает, что вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 в большинстве случаев является сухим, непродуктивным, то есть не сопровождается отхождением мокроты.
Согласно нескольким исследованиям, более 60% пациентов с коронавирусом имеют сухой кашель, а примерно 33% пациентов сообщают о кашле, который вызывает выделение слизи.
При этом даже в случае отсутствия подозрения на коронавирус надо пройти тестирование, добавила специалист.
Как уточняют другие медики, сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими симптомами COVID-19.