О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин

Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника.
Здоровье
22 июля 2021 г. 02:43
Врачи назвали неожиданный симптом тихого рака у женщин

Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника.

Как передает Report, об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer.

"При вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. Часто это связывают с неправильной диетой, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни", - объяснили специалисты.

В материале уточняется, что многие время от времени испытывают вздутие живота, и только в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.

Медики отметили, что рак яичника часто называют "тихой болезнью", потому что пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам этого типа рака относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi