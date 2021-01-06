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Врачи назвали неочевидный признак рака

Врачи назвали неочевидный признак рака Чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания.
Здоровье
6 января 2021 г. 21:11
Врачи назвали неочевидный признак рака

Чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на американских и британских специалистов.

Если пот начинает пропитывать одежду целиком и стекать с кончиков пальцев, это свидетельствует о патологии, носящей название гипергидроз. Он может являться симптомом ряда заболеваний, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Развитие одного из этих заболеваний в организме приводит к изменению уровня гормонов, что усиливает потоотделение.

Ученые указывают, что гипергидроз может указывать и на другие, менее значительные отклонения. Однако при появлении такой патологии специалисты рекомендуют пройти обследование у врача.

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