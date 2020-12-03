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Врачи назвали неочевидные признаки инфаркта

Врачи назвали неочевидные признаки инфаркта Британские медики назвали несколько признаков того, что у человека может случиться сердечный приступ
Здоровье
3 декабря 2020 г. 05:03
Врачи назвали неочевидные признаки инфаркта

Британские медики назвали несколько признаков того, что у человека может случиться сердечный приступ.

Как передает Report со ссылкой на издание Express, специалисты напомнили, что причиной сердечного приступа становится недостаточное количество крови, поступающей в сердце, что создает дополнительную нагрузку на мышцы.

При этом, не стоит забывать, что инфаркт — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, говорится в материале.

"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", — подчеркнули в Национальной службе здравоохранения Британии.

Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков и все они могут быть незначительными на первый взгляд.

Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.

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