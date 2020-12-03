Врачи назвали неочевидные признаки инфаркта

Британские медики назвали несколько признаков того, что у человека может случиться сердечный приступ.
Как передает Report со ссылкой на издание Express, специалисты напомнили, что причиной сердечного приступа становится недостаточное количество крови, поступающей в сердце, что создает дополнительную нагрузку на мышцы.
При этом, не стоит забывать, что инфаркт — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, говорится в материале.
"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", — подчеркнули в Национальной службе здравоохранения Британии.
Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков и все они могут быть незначительными на первый взгляд.
Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.