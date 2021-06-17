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Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19

Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19 Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем британский.
Здоровье
17 июня 2021 г. 18:21

Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем британский.

Как передает Report, материал опубликован в медицинском журнале The Lancet.

Согласно полученным данным, риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом.

Вакцинация, как отмечается в статье, оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Кроме того, она намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

Для исследования врачи использовали сведения, предоставленные местным здравоохранением, о заболеваниях COVID-19 среди 99 процентов населения Шотландии в период c апреля по июнь этого года.

Индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, известен благодаря двойной мутации. Его впервые выявили в индийском штате Махараштра. Штамм, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.

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