"Врачи без границ" испытают новые лекарства против Эболы

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Гуманитарная организация "Врачи без границ" проведет клинические испытания новых методов лечения лихорадки Эбола в трех лечебных центрах в Западной Африке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Медицинский персонал будет использовать два препарата из списка Всемирной организации здравоохранения, а также плазменную терапию, которую одобрила ВОЗ.

Целью испытаний является сохранение жизни пациентов в первые критические 14 дней болезни.

По данным ВОЗ, 5160 человек уже умерли от лихорадки Эбола. Инфицированными считаются более 14 тысяч человек, почти все в Западной Африке.

Частота новых случаев заражения не увеличивается в Гвинее и Либерии, но остается высокой в Сьерра-Леоне, заявляет Всемирная организация здравоохранения.

В среду смерть трех человек от лихорадки также зафиксировали в Мали.

"Надеемся на реальное лечение", - сказала представитель организации "Врачи без границ" Анник Антиренс.

Испытания будут проводить в медицинских центрах Гвинеи.