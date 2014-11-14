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    "Врачи без границ" испытают новые лекарства против Эболы

    Клинические испытания новых методов лечения лихорадки будут проведены в центрах в Западной Африке

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Гуманитарная организация "Врачи без границ" проведет клинические испытания новых методов лечения лихорадки Эбола в трех лечебных центрах в Западной Африке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Медицинский персонал будет использовать два препарата из списка Всемирной организации здравоохранения, а также плазменную терапию, которую одобрила ВОЗ.

    Целью испытаний является сохранение жизни пациентов в первые критические 14 дней болезни.

    По данным ВОЗ, 5160 человек уже умерли от лихорадки Эбола. Инфицированными считаются более 14 тысяч человек, почти все в Западной Африке.

    Частота новых случаев заражения не увеличивается в Гвинее и Либерии, но остается высокой в Сьерра-Леоне, заявляет Всемирная организация здравоохранения.

    В среду смерть трех человек от лихорадки также зафиксировали в Мали.

    "Надеемся на реальное лечение", - сказала представитель организации "Врачи без границ" Анник Антиренс.

    Испытания будут проводить в медицинских центрах Гвинеи. 

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