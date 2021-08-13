О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач: Вакцину Pfizer можно хранить при температуре 2-8 градусов

Врач: Вакцину Pfizer можно хранить при температуре 2-8 градусов Все вакцины также являются лекарственными средствами, вакцины относятся к группе биологических препаратов. Условия их хранения и использования отличаются от других препаратов.
Здоровье
13 августа 2021 г. 18:01
Врач: Вакцину Pfizer можно хранить при температуре 2-8 градусов

Все вакцины также являются лекарственными средствами, вакцины относятся к группе биологических препаратов. Условия их хранения и использования отличаются от других препаратов.

Как передает Report, об этом заявил глава Департамента лекарств и медицинских средств Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Эльмин Гулиев.

Чиновник TƏBİB отметил, что все вакцины, используемые против коронавируса, прошли клинические исследования: "А это значит, что их безопасность подтверждена. Поскольку это новый тип вакцины, работа по ее изучению постоянно продолжается. Особое внимание следует уделить правилам транспортировки и хранения вакцин этого типа. В стране были приняты все необходимые меры для хранения вакцин".

Глава департамента сказал, что отдел мониторинга составляет акт при приеме лекарств: "Вакцина может оставаться в термоконтейнере в течение 5 дней. Для перемещения вакцин требуется максимум 5 минут. Вакцина Pfizer может храниться 6 месяцев при температуре -70 градусов. В результате исследований было подтверждено, что вакцину Pfizer можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию до 31 дня. Это также упростило работу. Например, сегодня можно перевозить вакцину, хранящуюся на центральном складе при температуре минус 80-60 градусов по Цельсию, порционно в другие медицинские учреждения при температуре 2-8 градусов по Цельсию".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Pfizer” vaksinini 2-8 dərəcə temperaturda saxlamaq mümkündür"

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
Дипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
ФотоДипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
9 августа 2021 г. 10:33
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi