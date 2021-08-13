Врач: Вакцину Pfizer можно хранить при температуре 2-8 градусов

Все вакцины также являются лекарственными средствами, вакцины относятся к группе биологических препаратов. Условия их хранения и использования отличаются от других препаратов.

Все вакцины также являются лекарственными средствами, вакцины относятся к группе биологических препаратов. Условия их хранения и использования отличаются от других препаратов.

Как передает Report, об этом заявил глава Департамента лекарств и медицинских средств Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Эльмин Гулиев.

Чиновник TƏBİB отметил, что все вакцины, используемые против коронавируса, прошли клинические исследования: "А это значит, что их безопасность подтверждена. Поскольку это новый тип вакцины, работа по ее изучению постоянно продолжается. Особое внимание следует уделить правилам транспортировки и хранения вакцин этого типа. В стране были приняты все необходимые меры для хранения вакцин".

Глава департамента сказал, что отдел мониторинга составляет акт при приеме лекарств: "Вакцина может оставаться в термоконтейнере в течение 5 дней. Для перемещения вакцин требуется максимум 5 минут. Вакцина Pfizer может храниться 6 месяцев при температуре -70 градусов. В результате исследований было подтверждено, что вакцину Pfizer можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию до 31 дня. Это также упростило работу. Например, сегодня можно перевозить вакцину, хранящуюся на центральном складе при температуре минус 80-60 градусов по Цельсию, порционно в другие медицинские учреждения при температуре 2-8 градусов по Цельсию".