Врач: В зависимости от анатомического строения уха причины и пути распространения инфекций различны

В зависимости от анатомического строения уха причины и пути распространения инфекций различны

В зависимости от анатомического строения уха причины и пути распространения инфекций различны.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, оториноларинголог Вафа Панахиан.

По словам специалиста, ушная инфекция может распространяться следующими путями:

• Путем инфицирования наружного уха (трансмеатальный путь). Барабанная перепонка - тонкая, непроницаемая для воздуха и жидкости мембрана, разделяющая наружное и среднее ухо. При нарушении целостности барабанной перепонки, инфекция распространяется из наружного уха в среднее, поскольку барабанная перепонка перфорирована.

• Из носоглотки через слуховую трубу (ринотубарный путь). Среднее ухо соединено с носоглоткой посредством евстахиевой трубы. В большинстве случаев инфекция распространяется в ухо через полость носа. К причинам назального происхождения относятся аденоиды у детей, воспалительные заболевания околоносовых пазух (острый и хронический гайморит), полипы носа, искривление носовой перегородки, ринит, хронический тонзиллит и ряд других заболеваний.

• Заражение через кровь (гематогенным путем);

• Через инфекцию, циркулирующую в лимфе (лимфогенный путь);

• Травматические осложнения. Инфекция может распространиться в ухо при открытых и закрытых травмах уха и головы.

Врач отметил, что анатомически нос состоит из 3 частей: наружного носа, носовой полости и придаточных пазух носа (околоносовые пазухи или синусы): "Наружный нос и придаточные пазухи носа расположены в передней части верхних дыхательных путей. Филогенетически нос выполняет 3 функции: дыхательную, обонятельную и защитную. Поток воздуха, поступающий в полость носа, разделяется на три направления: верхнее, среднее и нижнее. Воздух, поступающий в нос под давлением, задерживается в полости носа в соответствии с анатомическими особенностями. Воздух, проходя через носовые полости (пазухи) согревается и очищается.

Таким образом, в полости носа создается положительное давление, благодаря чему воздух направляется из носа в глотку, а затем в гортань, трахею, бронхи и легкие.

Затруднение носового дыхания может стать причиной ряда осложнений, среди которых воспаление околоносовых пазух (синусит); воспаление слизистой оболочки носа (ринит); полипоз носа (хроническое воспаление слизистой околоносовых пазух и носовой полости, которое сопровождается образованием полипов); заболевания горла (фарингит); воспаление миндалин инфекционно-воспалительного характера (тонзиллит); заболевания гортани, трахеи и бронхов (ларинготрахеобронхит); заболевания слуховой трубы (евстахиит, тубоотит)".

По мнению специалиста, большинство людей ошибочно думают, что аденоиды расположены в полости носа: "Глоточная миндалина (III миндалина) или аденоид расположена в верхней части глотки, в носоглотке. Существует 4 степени гипертрофии (разрастание) аденоидов. В зависимости от степени разрастания могут отмечаться соответствующие осложнения в верхних дыхательных путях. Сначала происходит затруднение носового дыхания, а затем наблюдается полная его непроходимость. Рост аденоидов во многих случаях может вызвать воспаление уха (острый средний отит). Аденоидная вегетация нарушает носовое дыхание и вызывает аномалию зубов и челюстей у детей школьного возраста. Тем самым, приводит к нарушению прикуса. По мере развития воспалительного процесса может возникнуть такое осложнение, как хронический бронхит. У взрослых наблюдаются воспалительные заболевания носовых пазух, называемые синуситами. В прошлом веке аденоиды считалось специфичным для детей заболеванием. В последнее время аденоиды наблюдаются у людей старше 30 и даже 40 лет.

Аденоидная вегетация 1-й степени оказывает незначительное влияние на затруднение носового дыхания и других органов. 2-я степень аденоидного разрастания вызывает затруднение носового дыхания и более выражена в ночное время. Гипертрофия 3-й степени может вызвать затруднение дыхания и другие серьезные осложнения. При 4-й степени носовое дыхание полностью затруднено и наблюдаются сопутствующие заболевания окружающих органов.

Таким образом, консервативному лечению подлежат 1-я и 2-я степени аденоидной вегетации. 3-я и 4-я степени поддаются лишь хирургическому лечению. Хирургическое лечение аденоидной вегетации называется аденотомией (операция, при которой хирург удаляет увеличенную носоглоточную миндалину)".

В качестве основных причин возникновения частых носовых кровотечений ЛОР назвал гипертоническую болезнь, заболевания крови, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, беременность, различные травмы носа, ангиопатия капилляров: "В переднем отделе перегородки носа (отступа на 1 см от ее свободного края) находится зона Киссельбаха (кровоточивая зона носа). В этой зоне происходит сплетение 5-ти артерий: передней решетчатой артерии, задней решетчатой артерии, основной небной артерии, большой небной артерии и ветви верхней губной артерии. Перечисленные сосуды тонкие, расположены поверхностно под слизистой оболочкой, и поэтому в 90% случаев в этой зоне наблюдается кровотечение".

"Ухо – орган слуха и равновесия человека. Вся информация передается от этого органа в мозг по VIII паре черепных нервов. В зависимости от неисправности аппарата, передающего или принимающего звук, существует два типа нарушений слуха: кондуктивный (нарушение слуха, при котором затруднено или вовсе отсутствует проведение звуковых волн от одного участка слухового аппарата к другому) и нейросенсорный (потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата).

Слуховой аппарат имеет сложное анатомическое строение - начиная от внутреннего уха и заканчивая сенсорной зоной коры головного мозга. Так, звуковые волны достигают внутреннего уха за счет движения звукопроводящего аппарата, при этом в процессе задействован механизм звуковосприятия.

В результате нарушения этого сложного процесса слышен звон в ушах, а также снижается слух. Они имеют форму различных звуков и наблюдаются при ряде заболеваний. В то же время, тиннитус может возникать при заболеваниях звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата:

• нейросенсорная тугоухость и глухота;

• болезнь Меньера;

• отосклероз;

• адгезивный отит и тимпаносклероз;

• экссудативный отит;

• острый средний отит;

• ушные серные пробки.

При этом важно отметить, что помимо заболеваний уха, дополнительные звуки наблюдаются и при других патологиях. Например, при гипертонической болезни, остеохондрозе шейных позвонков, доброкачественных и злокачественных заболеваниях головного мозга, после травм головы. Причиной шума в ушах при всех перечисленных заболеваниях является нарушение иннервации и кровообращения" - отметил Вафа Панахиан.