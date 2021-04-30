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Врач: В Азербайджане есть пациент, трижды заразившийся COVID-19

Врач: В Азербайджане есть пациент, трижды заразившийся COVID-19 "В Азербайджане зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Я даже лично наблюдал третий случай заражения у одного пациента".
Здоровье
30 апреля 2021 г. 16:25
Врач: В Азербайджане есть пациент, трижды заразившийся COVID-19
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"В Азербайджане зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Я даже лично наблюдал третий случай заражения у одного пациента".

Как сообщает Report, об этом заявил преподаватель Азербайджанского медицинского университета, хирург Рауф Гасымов, выступая на тему "COVID-19 в стационарных условиях".

По словам врача, то как пациент переносит вирус, зависит от общего состояния организма, иммунной системы, степени вирусной нагрузки и других обстоятельств: "В мировой статистике есть люди, которые в первый раз перенесли болезнь в легкой форме, а во второй раз скончались. Были и те, кто в первый раз тяжело перенес вирус, а при повторном заражении легко переносил".

Р.Гасымов отметил, что чем меньше вирусная нагрузка у человека, заразившегося COVID-19, тем легче он переносит болезнь: "Чем больше вирусных частиц поступает в организм, тем тяжелее человек переносит болезнь".

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Azərbaycanda COVID-19-a üç dəfə yoluxan şəxs var"

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