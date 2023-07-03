Врач-терапевт о симптомах расстройства пищеварения

"Диспепсией называют расстройство желудка или нарушения переваривания в желудочно-кишечном тракте. К расстройству пищеварения приводят малоподвижный образ жизни и нарушения питания".

"Диспепсией называют расстройство желудка или нарушения переваривания в желудочно-кишечном тракте. К расстройству пищеварения приводят малоподвижный образ жизни и нарушения питания".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов.

По его словам, к органам пищеварительной системы относятся: ротовая полость и глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень, поджелудочная железа и желчный пузырь: "Недостаточное пережевывание; прилечь сразу после приема пищи; прием слишком жирной пищи; регулярное употребление алкогольных и газированных напитков, кофеиносодержащих или сладких продуктов, а также табачных изделий; стресс, повышенная тревожность и другие психологические проблемы; ожирение; бесконтрольный прием лекарственных препаратов; малоподвижный образ жизни; нерегулярный сон и др. приводят к расстройству пищеварения.

Симптомами расстройства желудка могут быть боль в животе или дискомфорт. Это может быть болью в правом или левом подреберье, в эпигастральной области, болью, отдающей в спину, отрыжкой, жжением за грудиной, запором, диареей. Признаки несварения желудка обычно начинаются после еды, когда желудок переваривает пищу. Наиболее распространенным симптомом является ощущение переполненности желудка и раннего насыщения во время еды. Это может сопровождаться вздутием, отрыжкой, тошнотой или изжогой. Для того, чтобы вылечить расстройство желудка, следует правильно питаться, избегать стрессов, восстановить режим сна и вести активный образ жизни".

Специалист также рассказал, какие заболевания может вызвать расстройство желудка: "Расстройство желудка может вызвать такие заболевания, как рефлюкс-эзофагит, синдром раздраженного кишечника, язва желудка, аномалии поджелудочной железы или желчных протоков, непереносимость лактозы или глютена, воспаление желудка, целиакия, желчнокаменная болезнь, воспаление поджелудочной железы, запор, кишечная непроходимость, атеросклероз сосудов кишечника, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, рак желудка и др. Нарушения пищеварительной системы, вызванные неправильным питанием, могут привести ко многим заболеваниям и поражению органов. В это время возникают условия для возникновения сахарного диабета, проблем с артериальным давлением, инфаркта, инсульта, камней в почках и желчекаменной болезни. Нарушения пищеварения также приводят к метаболическим изменениям и ожирению".

"Злоупотребление консервированными продуктами может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом в любой сезон года. В весенне-летний сезон следует как можно реже использовать эти продукты. Также нежелательно включать в рацион соленые и копченые рыбные продукты, выпечку и жирную пищу. Вода необходима для нормального функционирования наших органов и, следовательно, хорошего пищеварения. Естественно, пить воду нужно в меру. Взрослому человеку нужно в среднем выпивать 1,5–2 литра воды в день. Очень полезно ежедневно выпивать стакан воды сразу после пробуждения, то есть натощак. Лучше всего прекратить пить большое количество жидкости за три часа до сна. Пользы от приема воды за полчаса до и через 40 минут после еды больше. Пить воду во время еды не рекомендуется. Людям с заболеваниями органов пищеварения не рекомендуется включать в свой рацион сладкие, кислые, соленые, острые и жирные продукты. Алкогольные и газированные напитки также относятся к числу нежелательных при заболеваниях пищеварительной системы. Регулярный прием "фаст-фудов" вызывает серьезные проблемы в пищеварительной системе и приводит к ожирению. На это фоне риск инфаркта и инсульта возрастает. Людям, страдающим заболеваниями пищеварительной системы, следует побольше употреблять белков, фруктов и овощей, в результате чего улучшается деятельность кишечника, витамины и минералы передаются в организм по мере необходимости", - добавил врач-терапевт.