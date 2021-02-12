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Врач TƏBİB пояснила свои слова о неношении маски на открытом воздухе

Врач TƏBİB пояснила свои слова о неношении маски на открытом воздухе Хотела высказаться с позиции врача
Здоровье
12 февраля 2021 г. 14:46
Врач TƏBİB пояснила свои слова о неношении маски на открытом воздухе

Врач-инфекционист TƏBIB Назрин Мустафаева внесла ясность в свое высказывание о том, что "Если вы идете на открытом воздухе один, можно обойтись без маски", сказанное ею в интервью REAL TV . Отметим, что это заявление вызвало неоднозначную реакцию и породило бурные дебаты в соцсетях.

По сообщению Report, Н.Мустафаева отметила, что данный вопрос не в компетенции TƏBIB, напомнив, что хотела высказаться с позиции врача.

По словам врача-инфекциониста, вряд ли можно заразиться, если человек идет куда-то или гуляет один: "Однако надо оговориться, что по пути можно встретить близких и завести разговор. Поэтому, применяя то или иное административное правило, невозможно предусмотреть все ситуации в жизни. Вот почему принимают одно общее решение. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый из нас, как врач, обязан неукоснительно следовать решению, принятому Оперативным штабом при Кабинете министров во имя здоровья граждан. В этом смысле высказанное мной мнение продиктовано исключительно медицинскими соображениями и не является официальной позицией TƏBIB".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB əməkdaşının açıq havada maska taxmamaqla bağlı açıqlamasını təkzib edib

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