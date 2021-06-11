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Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела

Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной.
Здоровье
11 июня 2021 г. 06:56
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной.

Как передает Report, по ее словам, границы температурной нормы давно расширились.

"Нормальная температура тела человека в норме - это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию", - высказалась Колесникова.

Медик отметила, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.

"Нужно понимать, что температура в течение дня может изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов", - пояснила врач.

Колесникова заключила, что для измерения температуры подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход, а также ректальные приемы.

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