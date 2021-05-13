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Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения

Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения Могут ли, морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах
Здоровье
13 мая 2021 г. 04:52
Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения

Могут ли, морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Некоторые продукты питания действительно содержат полезные для глаз вещества, отметил он. Но употреблять их в большом количестве не имеет смысла, потому что организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, сверх суточной дозы, объяснил врач. Поэтому то, что морковь, черника и другие продукты могут повлиять на зрение, - это миф, подчеркнул офтальмолог.

"Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт", - рассказал Вячеслав Куренков.

По его словам, для заботы о зрении важно совсем другое.

"Для поддержания нормального зрения достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе", - сказал врач.

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Версия на английском языке Russian ophthalmologist dispels popular vision restoration myth

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