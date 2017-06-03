Врач: Разговор водителя автобуса по телефону приводит к неврозу у пассажиров

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ "Разговор водителя автобуса по телефону, слушание громкой музыки со временем приводит к неврозу у пассажиров".

Об этом в интервью Report заявил терапевт Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), доктор философии по медицине Ибрагим Эфендиев.

По его словам, разговор по телефону во время вождения автобуса очень опасен: "Я многократно наблюдал, как водители беспрерывно разговаривают по телефону 5-6 остановок подряд. Это больше всего допускают молодые водители".

Врач заметил, что шум в автобусе - это не обычная проблема: "Настроение у людей бывает разное. Один испытывает стресс, второй нервничает, а третий бывает уставшим. Различные звуки очень плохо действуют на нервы человека. Разговор водителя или пассажира по телефону высоким голосом рассматривают как мелкую проблему, но это не так. Эти факты накапливаются у лиц, пользующихся автобусом каждый день, и создают состояние невроза".