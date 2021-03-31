Врач рассказала, в каком случае боль в животе опасна

В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях

В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях.

Как передает Report, об этом рассказала терапевт Арина Жигалина в интервью Пятому каналу.

Так, если вкупе с сильным дискомфортом повышается температура, идет кровь или наблюдается снижение веса, требуется срочно обратиться к врачу, отметила специалист.

По словам Жигалиной, боли в животе могут вызывать проблемы с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. Врач порекомендовала анализировать рацион, так как именно употребляемые продукты могут нередко стать причиной недомогания.

"Нужно вспомнить, какие продукты вы принимали, потому что очень часто боль в животе может быть вызвана именно повышенным газообразованием. При этом боль может быть достаточно интенсивная", - сказала терапевт.