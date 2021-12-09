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Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце

Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце Коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы.
Здоровье
9 декабря 2021 г. 08:33
Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце

Коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила кардиолог Асият Хачирова.

По ее словам, после перенесенного COVID-19 показатель пульса может существенно превышать норму в 60–90 ударов в минуту в состоянии покоя.

"После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом", - рассказала А.Хачирова.

По ее словам, если высокий пульс будет сохраняться продолжительное время, то произойдет "износ сердца".

"Нормальный пульс считается от 60 до 90 ударов сердца в минуту. Если выше, то идет повышенная нагрузка. Это можно сравнить с автомобильным мотором. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее", - объяснила врач.

Кардиолог отметила, что снизить "износ сердца" после коронавируса довольно просто. Для этого достаточно избегать "провокаций".

"Мы объясняем пациентам, что после болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание", - подчеркнула Асият Хачирова.

Кардиолог отметила, что предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и снизить риск заражения можно с помощью вакцинации.

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