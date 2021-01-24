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Врач рассказала о трагических последствиях потери обоняния

Врач рассказала о трагических последствиях потери обоняния Потеря обоняния из-за коронавирусной инфекции нового типа может стать причиной трагедии.
Здоровье
24 января 2021 г. 05:23
Врач рассказала о трагических последствиях потери обоняния

Потеря обоняния из-за коронавирусной инфекции нового типа может стать причиной трагедии.

Как передает Report, об этом в своем Instagram рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, данный симптом заболевания привел к тому, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина лишилась жилья.

«В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил — ничего не знала!» — написала в соцсети Малышева.

Медик порекомендовала при потере обоняния установить дома датчики для угарного газа и проверять срок годности продуктов.

В качестве способов лечения этого недуга Малышева посоветовала промывать нос два раза в день. Она также сообщила, что для восстановления обоняния дважды в день следует делать обонятельную тренировку. В частности, необходимо вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта, уточнила доктор.

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