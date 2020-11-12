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Врач рассказала о главных витаминах в зимний период

Врач рассказала о главных витаминах в зимний период В зимний период для укрепления иммунитета важно добавить в рацион достаточное количество продуктов с высоким содержанием белка, например мясо, рыбу, яйца и молоко
Здоровье
12 ноября 2020 г. 07:35
Врач рассказала о главных витаминах в зимний период

В зимний период для укрепления иммунитета важно добавить в рацион достаточное количество продуктов с высоким содержанием белка, например мясо, рыбу, яйца и молоко.

Как передает Report, об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

"Нехватка белка в рационе может привести к снижению иммунитета. Поэтому помним про это и не забываем, особенно в период респираторно-вирусных заболеваний", - отметила врач.

Макиша также посоветовала есть фрукты, ягоды и овощи, которые являются основным источником витаминов и антиоксидантов.

Зимой также нужно обратить внимание на квашеную капусту, так как в ней высокое содержание витамина С и полезных бактерий, позитивно влияющих на микрофлору кишечника и иммунную систему.

Кроме того, в рацион обязательно стоит включить витамин D. Поскольку световой день сокращается, восполнять нехватку этого витамина необходимо. Однако перед этим следует сдать анализы, чтобы узнать уровень содержания витамина D в организме.

В случае появления симптомов депрессии, медик рекомендовала добавить в рацион Магний B6.

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Версия на азербайджанском языке Qış dövründə zəruri olan əsas vitaminlər açıqlandı

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