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Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз Главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова, доктор медицинский наук Ольга Шарапова в интервью порталу "Доктор Питер" назвала суточную норму арбуза и перечислила список заболеваний, при которых эту ягоду есть не рекомендуется.
Здоровье
16 июля 2021 г. 23:24
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

Главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова, доктор медицинский наук Ольга Шарапова в интервью порталу "Доктор Питер" назвала суточную норму арбуза и перечислила список заболеваний, при которых эту ягоду есть не рекомендуется.

Как передает Report, она напомнила, что арбуз содержит множество полезных веществ: витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций, натрий и фосфор. Последний макроэлемент помогает восполнить запас жидкости в организме и регулировать температуру тела.

Специалист также отметила, что ягода хорошо утоляет не только жажду, но и голод. Кроме того, арбуз положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление, выводит шлаки из организма.

Несмотря на массу полезных свойств, при определенных заболеваниях арбуз если и разрешается есть, то в очень ограниченных количествах.

"Мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы", - рассказала О.Шарапова.

Она подчеркнула, что лучше всего употреблять арбуз до обеда по 200-300 граммов в день. При этом не рекомендуется есть арбуз вместе с другими продуктами.

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