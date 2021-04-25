Врач рассказала, когда зевота может быть опасна

Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , обычно люди зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе.

Зевота — это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться, рассказала Ольга Голубинская.

"Сменный график, перелет в другие часовые пояса, любые нарушения биологических ритмов и дальнейшая инверсия сна приведут к феномену зевоты. Если сон неэффективный, человек будет периодически днем зевать", — пояснила врач-невролог.

Обычно люди редко зевают днем, однако если они начинают делать это постоянно, то это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний.

"Зевота может сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота", — сказала Голубинская.

По ее словам, просто зевота от недосыпа или усталости не означает, что вам пора к врачу. Однако если зевота появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов, это уже может быть опасно. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы поставить диагноз и определиться с методами лечения.

"Есть сопутствующие феномены: астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, снижение настроения, перепады давления. Часто вегетативная симптоматика сподвигает человека к зевоте", — уточнила Голубинская.

Врач-невролог также объяснила, почему зевота так заразительна и часто невозможно удержаться, если рядом кто-то зевает.

"Это срабатывает не только, когда мы зеваем. Например, когда те же эротические сюжеты люди смотрят, мозг зеркалит. Есть такие зеркальные нейроны, они подстраиваются под эту картинку и вызывают соответствующую реакцию. Если реакция не возникает, то есть мозг не зеркалит, это тоже нормально. У кого-то лучше срабатывает визуализация объекта, у кого-то — нет", — отметила Голубинская.

Многое зависит и от функционального состояния человека: если человек бодр, скорее всего, он не будет зевать, заключила психоневролог.