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Врач рассказала, какие витамины могут опасны для здоровья

Врач рассказала, какие витамины могут опасны для здоровья Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D
Здоровье
6 января 2021 г. 05:54
Врач рассказала, какие витамины могут опасны для здоровья

"Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D".

Как передает Report, об этом врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала агентству "Прайм".

По ее словам, передозировка витамином D может привести к таким проблемам, как тошнота, рвота, зуд кожи, а также избыток кальция в крови и внутренних органах. У беременных же это может привести к патологии плода.

Витамин А также вреден в сверхдозах, он может вызывать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункцию ряда органов. Передозировка витаминами Е и К могут привести к расстройству желудка и анемии соответственно.

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