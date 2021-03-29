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Врач рассказала, что в яйцах страшнее холестерина

Врач рассказала, что в яйцах страшнее холестерина Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова отметила, что холестерин, который человек получает из еды, лишь на 20% влияет на содержание холестерина в крови.
Здоровье
29 марта 2021 г. 04:23
Врач рассказала, что в яйцах страшнее холестерина

Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова отметила, что холестерин, который человек получает из еды, лишь на 20% влияет на содержание холестерина в крови.

Как передает Report, поэтому не стоит отказываться от употребления яиц, которых многие опасаются как раз из-за присутствия в продукте органического соединения.

"Мы знаем точно, что одно яйцо в день не показало увеличение сердечно-сосудистых рисков, поэтому это число мы и считаем за норму. Если вы иногда едите два-три яйца в день, ничего страшного не случится. Но помните, что важно разнообразие в рационе и яйца не должны вытеснять другие продукты", - отметила врач, добавив, что намного важнее вопроса о количестве яиц в день здоровый вес, физическая активность и рациональное соотношение жиров.

Другое дело, что яйца могут содержать вызывающую пищевое отравление сальмонеллу. Среди симптомов: диарея, спазмы, лихорадка. В некоторых случаях заболевание грозит летальным исходом. В группе риска люди с ослабленной иммунной системой.

Мытье яиц от сальмонеллы не спасет. И не всякая варка справится с бактерией. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется варить яйца не менее десяти минут.

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Версия на азербайджанском языке Yumurtada ölümcül bakteriya mövcuddur

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