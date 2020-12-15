Врач рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном

Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние.

Радиочастотное излучение, которое у есть у смартфонов и прочих гаджетов, поглощается тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, врач-невролог Мария Игнатова рассказала, почему опасно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем угрожают тем, кто не расстается со смартфоном ни на минуту.

"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", – перечисляет врач.

Она указала, что наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако достоверных данных о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм человека на сегодняшний день нет.

Опаснее всего для здоровья взрослых и детей является использовать смартфоны в темное время суток.

"Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", – пояснила Игнатова.

Она добавила, что тем, у кого есть зависимость от смартфона, стоит держать его на достаточном удалении от места сна и отдыха, не подключенным к электросети.