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Врач рассказал об опасном для сердца завтраке

Врач рассказал об опасном для сердца завтраке Российский гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья.
Здоровье
16 января 2022 г. 18:26
Врач рассказал об опасном для сердца завтраке

Российский гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья.

Как передает Report, на своей странице в инстаграме врач отметил, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. В итоге есть риск развития панкреатита, поскольку при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.

Кроме того, подобный перекус способен навредить сердечно-сосудистой системе. "Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце - так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", - заявил медик.

В то же время, по мнению Вялова, совсем отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно: главное в рационе - сочетать животную пищу с растительной.

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