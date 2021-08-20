Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

Коронавирусная инфекция даже в легкой форме может стать причиной тревоги, острой бессонницы, эмоционального выгорания, а также плохое настроения.

Коронавирусная инфекция даже в легкой форме может стать причиной тревоги, острой бессонницы, эмоционального выгорания, а также плохое настроения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман.

"Определенное воздействие вирус оказывает на психику человека. Даже после нетяжелого COVID-19 довольно часто приходят пациенты, которые жалуются на тревогу, острую бессонницу, и им требуется помощь невропатолога, психиатра", - отметил врач.

После легкой формы коронавируса пациенты нередко жалуются на то, что не чувствуют запахи по полгода, а также на астению, эмоциональное выгорание, хандру и тревогу, пояснил Пальман. При этом на борьбу с этими симптомами уходит несколько месяцев.

"Другое дело, что вероятность получить трагическое или смертельное осложнение для "легких" пациентов невелика", - уточнил он.

Пульмонолог добавил, что последствия во многом зависят от того, насколько тяжело пациент переносит инфекцию.