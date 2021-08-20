О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику Коронавирусная инфекция даже в легкой форме может стать причиной тревоги, острой бессонницы, эмоционального выгорания, а также плохое настроения.
Здоровье
20 августа 2021 г. 04:46
Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

Коронавирусная инфекция даже в легкой форме может стать причиной тревоги, острой бессонницы, эмоционального выгорания, а также плохое настроения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман.

"Определенное воздействие вирус оказывает на психику человека. Даже после нетяжелого COVID-19 довольно часто приходят пациенты, которые жалуются на тревогу, острую бессонницу, и им требуется помощь невропатолога, психиатра", - отметил врач.

После легкой формы коронавируса пациенты нередко жалуются на то, что не чувствуют запахи по полгода, а также на астению, эмоциональное выгорание, хандру и тревогу, пояснил Пальман. При этом на борьбу с этими симптомами уходит несколько месяцев.

"Другое дело, что вероятность получить трагическое или смертельное осложнение для "легких" пациентов невелика", - уточнил он.

Пульмонолог добавил, что последствия во многом зависят от того, насколько тяжело пациент переносит инфекцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
ФотоВыходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
13 августа 2021 г. 13:35
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi